Une future maman tuée à la fin de sa baby shower

Police say a pregnant woman had just returned home from her baby shower when she and her unborn child were gunned down Saturday night in Crescentville. https://t.co/hySfIiNzdi — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) November 22, 2021

Jessica Covington venait de passer une belle journée entourée de ses proches à fêter l’arrivée prochaine de son bébé. Parquée devant chez elle à Philadelphie (Pennsylvanie), l’Américaine de 32 ans était en train de décharger les cadeaux de son coffre quand le drame est survenu. Enceinte de sept mois, la trentenaire a été abattue de deux balles: une dans le ventre, l’autre dans la tête, rapporte Fox 5.

Un policier, qui se trouvait à quelques pâtés de maisons de là, a entendu les coups de feu et s’est précipité sur place. Il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour Jessica, dont la mort a été prononcée à son arrivée à l’hôpital.

Ciblée ou pur hasard?

Son futur bébé a succombé environ dix minutes plus tard. Pour l’heure, aucune arrestation n’a été effectuée et l’arme du crime n’a pas été retrouvée. «La personne qui a fait ça n’aurait pas pu être plus lâche», a déclaré Christine Coulter, commissaire de police adjointe. Sur la scène de crime, onze douilles ont été retrouvées sur le sol. Les enquêteurs vont tenter de déterminer si Jessica était ciblée ou si elle a été tuée par hasard.

«Tout le monde en ville, y compris les élus, les officiers de police et chaque personne vivant dans chaque maison de Philadelphie, doit se mettre autant en colère que possible et s’indigner. Cela ne devrait jamais arriver et cela arrive trop fréquemment», a ajouté Christine Coulter. Le maire de la ville a, lui, promis une récompense de 50 000 dollars à quiconque lui fournirait de précieuses informations.

(L'essentiel/joc)