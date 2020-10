Il voulait ouvrir sa chemise sur un tee-​​shirt de Superman

Musique dramatico-triomphale, hélicoptère se posant au soleil couchant, regard grave, salut militaire… La vidéo hollywoodienne du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, après son hospitalisation, a fait plusieurs fois le tour de la planète. Pourtant, à en croire une information révélée samedi par le New York Times, le monde a été privé d’une scène encore plus surréaliste.

Depuis l’hôpital militaire Walter Reed, le président américain a méticuleusement préparé la mise en scène de son retour aux affaires. Lors d’une série de conversations téléphoniques avec son équipe, Trump a partagé l’une des idées qui lui trottaient dans la tête: à sa sortie de l’hôpital, il projetait d’apparaître affaibli aux yeux de ses supporters. Mais sous sa chemise boutonnée, il aurait porté un tee-shirt de Superman, qu’il aurait ensuite spectaculairement révélé pour symboliser sa force. Manifestement, Trump a renoncé à ce projet.

Bien évidemment, cette nouvelle a follement amusé les utilisateurs de Twitter. Dean Cain, l’acteur qui a interprété le rôle de Superman dans la série «Loïs et Clark», a lui-même réagi à cette info improbable: «Cela aurait été inoubliable», a-t-il écrit.

Le scénariste et producteur Steve Marmel a rappelé pour sa part que Superman était un «immigrant adopté». Quant au député démocrate, Raja Kirshnamoorthi, il a souligné que le superhéros était connu pour être «antinazi».

Les anonymes, supporters de Donald Trump ou non, ont rivalisé d’imagination et d’humour pour réagir à cette nouvelle.

Trump as Superman - the fiction and the reality. pic.twitter.com/NHHqCtaUB9

I love ❤️ the idea and how @realDonaldTrump has truly been Superman working hard for our country and always being optimistic and a fighter. ???? pic.twitter.com/ShCm4oQiYU