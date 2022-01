Au moins 14 morts dans un accident dans le Sinaï

Au moins 14 personnes ont été tuées et 17 autres blessées à l’aube samedi dans un accident de la route impliquant un autobus et un minibus dans le sud de la péninsule du Sinaï, en Égypte, selon des responsables des services de sécurité. Le brouillard et la vitesse excessive des deux conducteurs sont à l’origine de cet accident qui a eu lieu à proximité d’El-Tor, chef-lieu de la province du Sud-Sinaï à 400 km au sud-est du Caire, ont précisé les mêmes sources.

L’autobus venait du Caire et se dirigeait vers la station balnéaire de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, quand il est entré en collision avec le minibus. Tous les blessés ont été évacués vers un hôpital de la ville d’El-Tor.

De nombreux accidents ont lieu en Égypte où les routes ne sont pas entretenues et le code de la route est peu respecté. Selon des chiffres officiels, 7 000 personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation en Égypte en 2020.

(L'essentiel/AFP)