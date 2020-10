Kim «pleure» et s'excuse auprès de son peuple

Sourires, larmes, repentir... Kim Jong-un, qui règne à Pyongyang d'une main de fer depuis près de dix ans, cherche selon plusieurs experts à montrer un visage nouveau, celui d'un dirigeant humain qui se préoccupe aussi de son peuple. Lors du défilé géant au cours duquel le régime a exhibé, samedi, à Pyongyang, ses plus gros missiles intercontinentaux, la voix du leader nord-coréen a quelque peu tremblé quand il a évoqué ses «larmes de gratitude» à l'égard de sa population.

Il a chaleureusement remercié le peuple et l'armée pour leur loyauté, mais leur a aussi souhaité une bonne santé dans le contexte de la pandémie, soutenant qu'il n'y avait pas un seul cas dans son pays. Retransmis en différé, le discours avait fait l'objet d'un savant montage, les réalisateurs choisissant notamment de montrer le public juste après que Kim a salué les efforts des volontaires mobilisés lors des catastrophes naturelles. Et quand l'image revint sur le leader, on le vit baisser un mouchoir et remettre ses lunettes, comme s'il venait de s'essuyer les yeux.

North Korean leader Kim Jong Un has become emotional during a speech at a military parade. Taking off his glasses, the dictator wiped away tears as he sent a message of unity while they dealt with sanctions and coronavirus. Those in the crowd were also crying. #7NEWS pic.twitter.com/5RowMH0OyB