L'Iran abat un drone US, «ligne rouge» franchie

Iran just shot down the US MQ-4C Triton spy drone over the straight of Hormuz. The US has claimed, that the drone was flying in international airspace. pic.twitter.com/XdfXrKVbnR— Shahid Raza. (@schaheid) June 20, 2019

Poutine inquiet



Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde jeudi contre «une catastrophe» en cas de recours à la force des États-Unis contre l'Iran. «Les États-Unis disent qu'ils n'excluent pas un recours à la force. Cela serait une catastrophe pour la région. Cela provoquerait une flambée des violences et la hausse du nombre des réfugiés», a menacé le président russe, lors de sa séance annuelle de questions-réponses avec la population en direct à la télévision.

L'Iran a prévenu jeudi que la violation de ses frontières constituait une «ligne rouge». Téhéran avait annoncé plus tôt avoir abattu un «drone espion américain» dans son espace aérien, dernier épisode en date des tensions croissantes entre Washington et Téhéran. Il a été abattu par un «missile» de la force aérospatiale des Gardiens, au large de la côte face au mont Mobarak, «après avoir violé l'espace aérien iranien», ajoute le texte, sans fournir davantage de détails. Selon la télévision d'État iranienne, cette zone se trouve dans le comté du port de Jask (sur la mer d'Oman). Aucune image de l'appareil détruit n'avait été publiée par les médias iraniens en milieu de matinée.

Le Pentagone a confirmé jeudi que les forces iraniennes avaient abattu un drone de surveillance de l'US Navy qui se trouvait, selon l'état-major américain, «dans l'espace aérien international». «Les informations iraniennes selon lesquelles l'engin aérien survolait l'Iran sont fausses», a ajouté le Pentagone dans un communiqué, dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Téhéran.

Risque de guerre

L'incident survient dans un contexte de tensions exacerbées entre l'Iran et les États-Unis. La province d'Hormozgan borde le détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour l'approvisionnement mondial de pétrole. L'armée américaine a intensifié mercredi ses accusations contre l'Iran, qu'elle tient responsable de l'attaque des deux tankers touchés par des explosions, le 13 juin, en mer d'Oman.

Mercredi, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a estimé que «le risque de guerre dans le Golfe» n'était «pas écarté». Paris et Berlin ont appelé à la «désescalade» via un dialogue avec toutes les parties. Les tensions vont croissant entre la République islamique et les Etats-Unis depuis que le président américain a décidé en mai 2018 de retirer son pays de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015 et de rétablir de lourdes sanctions contre Téhéran.

(L'essentiel/afp)