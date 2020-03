Jair Bolsonaro doit subir une nouvelle opération

Le président brésilien Jair Bolsonaro a révélé lors d'une émission télévisée qu'il devrait subir prochainement une nouvelle opération chirurgicale à l'abdomen, la cinquième depuis l'attentat à l'arme blanche dont il a été victime en septembre 2018. «Il y aura une autre opération, cela devrait être la dernière», a déclaré le chef de l'État lors d'une interview pré-enregistrée et diffusée tard dimanche par la chaîne TV Record.

Jair Bolsonaro, 64 ans, qui se trouve depuis samedi aux États-Unis, où il a rencontré le président américain Donald Trump, n'a pas précisé la date de l'intervention chirurgicale, ni la raison pour laquelle il devrait être opéré pour la cinquième fois en un an et demi. La dernière intervention chirurgicale que le président a subie remonte au mois de septembre 2019, quand il avait été opéré d'une hernie abdominale. Un an plus tôt, le 6 septembre 2018, Jair Bolsonaro avait frôlé la mort après avoir été attaqué par un déséquilibré en pleine rue durant la campagne électorale. Poignardé à l'abdomen, il avait subi plusieurs perforations de l'intestin.

Lors de l'émission diffusée dimanche par TV Record, Bolsonaro a été interviewé par un humoriste qui l'imite régulièrement, sous le personnage de «Bolsonabo» (Bolsonavet). Mercredi dernier, le chef de l'État s'était présenté aux côtés de l'imitateur devant les journalistes pour esquiver des questions embarrassantes sur des chiffres diffusés quelques minutes plus tôt, montrant le ralentissement de l'économie durant sa première année de mandat. Lors de l'interview, «Bolsonabo» a vu le président d'extrême droite rire jaune quand il lui a offert un t-shirt à l'effigie de Che Guevara et un disque de Caetano Veloso, chanteur très critique envers le gouvernement.

Jair Bolsonaro, alors candidat à la présidentielle, avait été poignardé le 6 septembre 2018.

(L'essentiel/afp)