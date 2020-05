Trois ministres interrogés sur Bolsonaro

La Cour suprême fédérale du Brésil a accepté une demande du procureur général d'interroger le ministre de la Sécurité intérieure, Augusto Heleno, le chef de la chambre civile (cabinet), Walter Braga Netto et le ministre secrétaire du gouvernement, Luiz Eduardo Ramos. Tous les trois sont généraux. Le président d'extrême droite et Sergio Moro sont les protagonistes d'un scandale retentissant depuis le 24 avril, quand l'ancien ministre de la Justice, figure clé de l'opération anticorruption Lava Jato (Lavage express) qui a mis des dizaines de dirigeants de tous bords sous les verrous, a démissionné.

Sa décision était intervenue après le limogeage d'un de ses plus proches collaborateurs, le chef de la Police fédérale, Mauricio Valeixo. M. Moro a été interrogé le 3 mai au siège de la police fédérale de Curitiba (Sud), pendant plus de huit heures, au sujet de ses graves accusations. Le contenu de la déposition n'a pas été dévoilé, mais le quotidien Estado de S. Paulo a indiqué sur son site que l'ex-ministre avait montré des échanges de messages et de courriels avec le chef de l'État. Le contenu de ces messages n'a pas été révélé.

À ce jour, plusieurs enquêtes de la police fédérale visent des proches du président, notamment ses fils.

(L'essentiel/afp)