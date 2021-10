Violée dans un train, aucun passager n'a bougé

Le calvaire de la victime a duré de longues minutes et «personne n’a bougé le petit doigt», écrit L'Obs qui s'appuie sur les articles du New York Times et de The Independant. Dans la nuit du mercredi 13 octobre, une passagère d'un train, près de Philadelphie, a été abordée par un individu aux alentours de 21h. Il l'a d'abord harcelée et touchée pendant près d'une demi-heure, avant de lui enlever ses vêtements puis de la violer. Le wagon n'était pas vide. Une douzaine de passagers ont assisté à la scène. Sans intervenir.

«Je suis consterné qu’aucune de ces personnes n’ait fait quoi que ce soit pour aider cette femme», a indiqué Timothy Bernhardt, commissaire de police à Upper, en Pennsylvanie. «Chaque personne qui se trouvait à bord de ce train doit se regarder dans le miroir et se demander pourquoi elle n’est pas intervenue ou pourquoi elle n’a pas agi». Le policier a indiqué qu'il était même possible que certains aient filmé la scène sans que cette information puisse être vérifiée.

C'est un employé du train qui est intervenu et a appelé le 911. L'agresseur a finalement été interpellé et placé en détention. La victime a été hospitalisée.

(mc/L'essentiel)