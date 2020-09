Un seul de ses enfants est autorisé à lui dire adieu

La crise sanitaire qui frappe la planète depuis le début de l’année a séparé de très nombreux couples et familles, fermeture des frontières oblige. Mais le drame que vivent actuellement quatre enfants de Sidney (Nouvelle-Galles du Sud) est particulièrement cruel. Mark Keans, 39 ans, souffre d’une tumeur au cerveau et aux poumons. Sa maladie est inopérable et il est en train de s’éteindre dans un hôpital de Brisbane (Queensland).

Or en Australie, les frontières entre les différents États sont actuellement fermées et le Ministère de la santé du Queensland interdit à sa famille d’aller le voir. Parmi les quatre enfants de Mark, tous âgés de moins de 14 ans, seul un bénéficiera d’une dérogation pour se rendre à Brisbane, explique 7 News. Pour le grand-père de la fratrie, cette situation est surréaliste. «Je n’ai aucune idée de comment on pourrait choisir quel enfant ira. C’est à se taper la tête contre les murs», témoigne Bruce Langborne.

Réactions indignées

La décision d’Annastacia Palaszczuk, Première ministre du Queensland et du Ministère de la santé de l’État fait polémique. «On parle de quatre enfants entre 7 et 13 ans qui veulent voir leur père en fin de vie. Quel genre de bureaucrate – non, quel genre de personne – peut refuser ça?» s’est indigné Pat Conaghan, qui siège au parlement australien pour le Parti national. De son côté, le ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud a fait part de son «extrême colère». «Je suis atterré par ce qui se passe là-bas», a réagi Brad Hazzard.

Assaillies de réactions outrées, les autorités sanitaires du Queensland ont fini par réagir, rapporte 7 News. Les quatre enfants de Mark auront le droit d’aller le voir, à condition de respecter un protocole très strict et extrêmement coûteux. La famille devra observer une quarantaine de quatorze jours dans un hôtel à son arrivée et porter une combinaison de protection lors de sa visite à l’hôpital. Bruce Langborne estime le coût de ce voyage entre 16’000 et 20’000 dollars australiens. «On ne peut pas se le permettre, nous n’avons pas l’argent», déplore le grand-père des quatre enfants.

(L'essentiel/joc)