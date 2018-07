313 enfants honduriens, séparés de leurs parents au nom de la politique de «tolérance zéro» sur l'immigration illégale, ont été identifiés par le consulat du Honduras aux États-Unis, a-t-on indiqué jeudi de source officielle. Les familles séparées devraient être réunies le 26 juillet.

Le 7 mai, le gouvernement du président américain Donald Trump a ordonné la séparation des parents et des enfants entrés sans papiers aux États-Unis, avant de renoncer à cette mesure à la fin juin, suite à des pressions nationales et internationales. Les consuls et la ministre des affaires étrangères du Honduras œuvrent pour obtenir des informations complètes sur les enfants séparés de leurs parents.

(L'essentiel/nxp/ats)