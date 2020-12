Explosion à Nashville: «Un acte délibéré»

Une forte explosion a secoué vendredi matin le centre de Nashville, dans le Tennessee, un acte qui semble «délibéré», selon la police de cette ville du sud des Etats-Unis. L’explosion a eu lieu à 06h30 (13H30 au Luxembourg) en ce matin de Noël, faisant d’importants dégâts sur les façades des bâtiments environnants. Des arbres ont été arrachés et au moins deux véhicules, dont l’un est lié à l’explosion selon la police, ont pris feu.

La déflagration a été ressentie à plusieurs kilomètres à la ronde. Elle «semble être un acte délibéré», a indiqué la police sur son compte Twitter. Au moins trois personnes ont été légèrement blessées et transportées à l’hôpital, selon les pompiers cités par les médias. L’explosion a eu lieu dans le nord du centre-ville près de la tour AT&T, un bâtiment emblématique de la capitale de la musique country, surnommé «Batman Tower» en raison de sa forme. Le quartier a été bouclé par les forces de l’ordre.

