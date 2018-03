Son dernier post résonne tristement sur Instagram

Le Cirque du soleil est sous le choc après la mort de Yann Arnaud, un acrobate français décédé lors d'un numéro de sangles aériennes samedi en Floride. La compagnie va mener une enquête, à l'instar de la police de Tampa, qui part tout de même du principe que le drame est accidentel. Suspendu à une sangle qui se balançait d'un côté de la scène, Yann Arnaud est apparu en grande difficulté juste avant de lâcher prise, selon un témoin. L'acrobate a fait une chute de 6 mètres avant de s'écraser au sol, tête la première.

#News Cirque du Soleil aerialist plunges to his death in front of audience https://t.co/ecxebXLpU1 #DerangedRadio pic.twitter.com/oYVaSDIYNt— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 18 mars 2018

Ben Ritter, un spectateur de 76 ans, a été choqué par l'accident. Il a raconté au «Tampa Bay Times» que Yann Arnaud semblait «inconscient et qu'il ne bougeait plus». En quittant la salle de spectacle, les visiteurs ont longtemps espéré que l'acrobate se remettrait de sa chute. «Je suis si inquiet», a déclaré le septuagénaire en s'éloignant. Sur Twitter, le joueur de baseball professionnel des New York Yankees a également partagé son sentiment après avoir assisté au drame: «Je n'arrête pas de penser au mec qui est tombé hier soir. Je prie pour qu'il s'en sorte».

Can't stop thinking about the guy who fell last night @Cirque #Volta praying that he's gonna be ok. — Shane Robinson (@SUGASHANE__9) 18 mars 2018

Malheureusement, le Français a succombé à ses blessures à l'hôpital. Une autopsie doit par ailleurs être pratiquée ce lundi.

Quelques heures avant le drame, Yann Arnaud avait fait part de son excitation sur Instagram. Le Français de 38 ans se réjouissait de réaliser pour la première fois son numéro avec Pavel Walczewski. «Après tant de travail et d'entraînement et de mise en scène, notre duo sera enfin présenté ce soir. C'est le moment d'y aller», se réjouissait l'acrobate. Originaire de Champigny-sur-Marne (Île-de-France), Yann Arnaud vivait à Miami. Il était marié et père de deux filles.

(L'essentiel/joc)