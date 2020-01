Un chasseur pose son fusil et sort sa cape de héros

«Pour les autres, je suis l'une des dernières personnes que l'on s'attend à voir aider les animaux.» Et pourtant: chasseur de profession, Patrick Boyle se targue d'avoir déjà pu sauver neuf koalas du brasier australien. Mercredi dernier, le jeune homme de 22 ans est parti seul à l'assaut de la forêt d'eucalyptus de Mallacoota, dans l'Etat de Victoria. Son but: porter secours à un maximum d'animaux en détresse.

Patrick «ne savait pas à quoi s'attendre» avant de se lancer dans cette périlleuse mission en solo. «J'ai tout de suite trouvé un koala brûlé, que j'ai emmené directement au refuge pour animaux», raconte le jeune Australien à stuff.co.nz. Le chasseur dit avoir pu secourir et mettre hors de danger «huit ou neuf» marsupiaux. «J'en ai trouvé plus de dix qui étaient morts et cinq autres qui sont vivants et en bonne santé à l'heure qu'il est», raconte-t-il.

Our wildlife is enduring one of the toughest bushfires seasons to date.Patrick Boyle has been helping find injured wildlife in Mallacoota. Here he is pictured with one of the seven koalas he's helped save. An amazing effort!For more bushfire updates: https://t.co/jGokwaMjmY pic.twitter.com/ZATlvnxhm9— news.com.au (@newscomauHQ) January 4, 2020

Le jeune homme explique que le refuge qui a pris en charge les koalas est en fait une maison habitée, qui a été transformée en hôpital de fortune. «L'endroit est rempli de koalas et d'autres animaux sauvages dans le salon et le jardin. Ils ont très peu de ressources, donc toute aide est très importante», indique Patrick, qui regrette le manque d'action en faveur de la faune. «Ce sont les paysans, les chasseurs et les ouvriers qui agissent vraiment, maintenant», estime-t-il.

Des réservistes de l'armée étaient déployés lundi sur des zones ravagées par les feux de forêt dans trois Etats australiens, après un week-end catastrophique. De vastes étendues boisées ont laissé place à des paysages de cendres. Ces incendies ont depuis septembre détruit une superficie équivalente à l'île d'Irlande, selon les autorités. Et la crise est loin d'être terminée, alors qu'une nouvelle canicule menace.

(L'essentiel/joc/afp)