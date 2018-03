Kim Jong-​​un accueilli en grande pompe à Pékin

Pour sa première sortie à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin 2011, Kim Jong-un et son épouse ont eu droit à une cérémonie solennelle et à un banquet sous les ors du Palais du peuple, lors de cette visite qui n'a été officiellement révélée que mercredi, une fois que le couple nord-coréen avait regagné son pays en train.

La visite, qui s'est déroulée de dimanche à mercredi selon l'agence de presse Chine nouvelle, souligne spectaculairement le rapprochement entre les deux voisins, divisés ces dernières années par l'appui de Pékin aux sanctions internationales visant à forcer Pyongyang à renoncer à son programme nucléaire. Kim Jong-un n'avait encore jamais rencontré Xi Jinping. «Il n'y a aucun doute que ma première visite à l'étranger (devait être) pour la capitale chinoise», a déclaré M. Kim, selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. «C'est mon devoir solennel», a-t-il ajouté.

Xi Jinping holds talks with Kim Jong Un at the Great Hall of the People in Beijing. At the invitation of Xi, Kim paid an unofficial visit to China from March 25 to 28. pic.twitter.com/YhFqnUa3fN– CCTV (@CCTV) 28 mars 2018

Selon Chine nouvelle, l'homme fort de Pyongyang s'est dit prêt à un sommet avec le président américain Donald Trump, après des mois de menaces de guerre entre les deux pays autour du programme nucléaire nord-coréen. Ce sommet avait été annoncé de sources sud-coréenne et américaine mais pas encore confirmée de source nord-coréenne. Selon Séoul, il pourrait se dérouler fin mai, mais ni le lieu ni la date exacte de la rencontre n'ont encore été annoncés.

«Bonne volonté»

Le dirigeant nord-coréen, qui a procédé ces dernières années à une série d'essais nucléaires et de tirs de missiles susceptibles d'atteindre les États-Unis, s'est prononcé pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. «Notre position constante est d'être engagés en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, conformément à la volonté de l'ancien président Kim Il-sung et de l'ancien secrétaire général Kim Jong-il», les prédécesseurs et grand-père et père respectifs de Kim Jong-un, a rapporté l'agence chinoise.

Cette question «peut être résolue si la Corée du Sud et les États-Unis répondent à nos efforts en faisant preuve de bonne volonté», a ajouté le dirigeant nord-coréen. La Corée du Sud a rapporté le mois dernier que Pyongyang serait prêt à abandonner son programme nucléaire en échange de garanties américaines en matière de sécurité. Ses essais nucléaires et balistiques sont suspendus.

À Washington, la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders a révélé que Donald Trump avait reçu un message de Xi Jinping concernant ses entretiens avec M. Kim. «Nous y voyons une nouvelle preuve montrant que notre offensive de pression maximale a créé une atmosphère propice au dialogue avec la Corée du Nord», s'est-elle félicitée.

(L'essentiel/afp)