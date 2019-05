Retrouvé en caleçon, les pieds nus, battu à mort

British personal trainer Dannie Lea, 29, found beaten to death in the Bahamas https://t.co/nZNoLGXsMv pic.twitter.com/0t8fRc5e0D— Daily Mirror (@DailyMirror) 28 mai 2019

Le corps d'un Britannique de 29 ans a été retrouvé dimanche, dans le jardin d'une propriété de Nassau, capitale des Bahamas. Les propriétaires de la maison étaient absents au moment du drame, précise le Sun.

Dannie Lea, coach personnel et papa d'un enfant, avait été battu à mort: pieds nus et en sous-vêtements, il présentait de graves blessures à la tête. Pour l'heure, le mystère plane autour de cet homicide, le 34e survenu aux Bahamas depuis le début de l'année. Aucune arrestation n'a encore été annoncée, et les enquêteurs comptent sur les résultats de l'autopsie pour y voir plus clair.

Un homme «gentil et doux»

Bahamas Press déplore pour sa part que la police n'ait «jamais signalé l'incident» et qu'elle n'ait «pas invité les médias sur la scène de crime». Le média accuse par ailleurs les forces de l'ordre de retenir certaines informations. «Pourquoi faut-il réaliser une autopsie pour déterminer les causes exactes de la mort alors qu'il y a des caméras de surveillance partout sur l'île?», s'interroge l'auteur de l'article.

Le Britannique, qui avait ouvert son propre magasin de bodybuilding en Angleterre, vivait et travaillait aux Bahamas au moment de sa mort. Son ex-compagne évoque un homme «gentil et doux, entouré d'un fils et d'une grande famille». Le ministère des Affaires étrangères britannique a confirmé la mort de l'un de ses ressortissants. Quant à la police du Staffordshire, elle dit n'avoir eu encore aucun contact avec les autorités bahaméennes.

PICTURED: Dannie Lea was found dead in the capital Nassauhttps://t.co/HoYqzIhHBu pic.twitter.com/v2qAK5cVsi— Daily Star (@Daily_Star) 28 mai 2019

(L'essentiel/joc)