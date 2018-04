Un avion détourné à l'aide d'un stylo-​​plume

Un vol d'Air China a été dérouté dimanche après qu'un homme eut brièvement pris en otage un membre d'équipage qu'il menaçait avec un stylo-plume, a annoncé l'autorité chinoise de l'aviation civile (CAAC). L'avion à destination de Pékin avait décollé de Changsha, capitale de la province centrale de Hunan, à 8h40 (2h40 au Luxembourg). Mais il a finalement atterri une heure plus tard à Zhengzhou, capitale de la province voisine de Henan.

«L'incident était réglé à 13h17, les passagers et l'équipage sont sains et saufs», a indiqué la CAAC dans un communiqué, précisant que l'homme utilisait un stylo-plume pour menacer un membre d'équipage. Une photo diffusée par China News Service montrait des pompiers et leurs camions à l'extérieur de l'aéroport de Zhengzhou. «Je crois que quelqu'un a poussé un cri, qui nous a réveillés. Tout le monde dormait. C'était le cri d'une femme. Personne ne savait ce qui se passait», a raconté un passager, selon une vidéo diffusée par Tencent News et Beijing News.

Il a indiqué que l'équipage avait su maintenir le calme au sein des passagers. Les autorités n'ont diffusé aucune information sur le mobile de l'agresseur présumé, ou sur ce qu'il est devenu.

(L'essentiel/afp)