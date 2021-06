Elle tue son père et en rigole sur YouTube

«Bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube. Jour 3 après avoir tué quelqu’un!» Tout sourire, Aaron Guerrero, 18 ans, avoue sur les réseaux sociaux qu’il a commis un meurtre. Sa copine, Sierra Halseth, 16 ans, feint d’être gênée: «Wouah! Ne dis pas ça face à la caméra!» lui lance-t-elle en rigolant. «Ça en valait la peine», lui répond Aaron en l’embrassant sur le front. On pourrait croire à une banale vidéo de deux adolescents en train de s’inventer des histoires, mais la vérité est bien plus sordide: Aaron et Sierra ont réellement tué un homme, qui n’est autre que le père de la jeune fille.

Les faits remontent au mois d’avril. Inquiète d’être sans nouvelles de son fils depuis deux jours, la mère de Daniel Halseth appelle la police. Arrivées au domicile de l’homme de 45 ans le 9 avril à Las Vegas (Nevada), les forces de l’ordre retrouvent son corps. Le père de famille a été poignardé, son corps partiellement démembré et sa maison incendiée. Quelques heures après cette macabre découverte, les parents d’Aaron Guerrero contactent les enquêteurs pour les informer que leur fils a disparu et qu’il pourrait bien être en fuite avec la fille de la victime.

Dans la maison de Daniel, les policiers retrouvent une tronçonneuse neuve sur le sol du salon. Dans la cuisine, ils saisissent une scie circulaire ensanglantée avec des lames supplémentaires dans un emballage, ainsi qu’une scie à main et deux couteaux. Ils remarquent qu’une tentative de nettoyage à fond a été effectuée dans le logement et tombent sur des reçus venant d’un magasin de bricolage.

Le couple est arrêté six jours plus tard à Salt Lake City (Utah), alors qu’il s’était enfui avec la voiture de Daniel Halseth, et la police retrouve cette fameuse vidéo, que la chaîne KLAS s’est procurée. Reste à savoir quand exactement elle a été tournée et si elle a été publiée sur les réseaux sociaux. Des images de vidéosurveillance montrent les deux jeunes en train d’acheter des scies, des gants et autres produits nettoyants afin de mener à bien leur plan morbide. Les achats ont été effectués avec la carte de crédit de la victime.

Selon la police, le couple est passé à l’acte parce que les parents des amoureux leur interdisaient de poursuivre leur relation. Le procureur envisage de réclamer la peine de mort pour Aaron, mais ce ne sera pas le cas pour Sierra, trop jeune. L’adolescente sera tout de même jugée en tant qu’adulte. «Le fait qu’il nous ait été enlevé lors d’un meurtre aussi horrible, sauvage, insensé et violent nous laisse le cœur brisé et notre chagrin est indéfectible. L’absence totale de remords affichée dans la vidéo est à la fois répréhensible et impardonnable», a fait savoir la famille de la victime dans un communiqué.

(L'essentiel/joc)