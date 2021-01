Quand Pelosi saluait les «héros» de Hong Kong

Worst take of the day? pic.twitter.com/imsEFPsG29 — Katerina Ang (@katerinareports) January 7, 2021

Les internautes et certains médias en Chine s'en donnaient à cœur joie, jeudi sur les réseaux sociaux, après les scènes de chaos au Capitole, n'hésitant pas à dresser un parallèle entre Washington et les manifestations pro-démocratie à Hong Kong. L'ex-colonie britannique a été secouée en 2019 par un vaste mouvement de contestation contre la mainmise jugée grandissante de Pékin. Largement pacifique à ses débuts, la contestation a donné lieu à des débordements, notamment lorsque des manifestants ont pénétré à l'intérieur du «Legco», le parlement local.

Sur Twitter, pourtant bloqué en Chine, le tabloïd nationaliste Global Times publie côte à côte des photos de l'intrusion au Capitole de partisans de Donald Trump et d'autres de manifestants hongkongais au Legco. Le quotidien de langue anglaise relève que les manifestants de Hong Kong avaient été qualifiés à l'époque de «héros» par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre américaine des représentants. «Reste à voir si elle dira la même chose à propos de la situation au Capitole», feint de s'interroger le quotidien.

«Deux poids deux mesures»

À longueur d'éditoriaux, le Global Times s'en prend volontiers à la démocratie «à l'occidentale» et défend au contraire le «modèle» autoritaire chinois, comme plus efficace. Sur la plateforme Weibo, les Jeunesses communistes ont qualifié les événements dans la capitale américaine de «beau spectacle». Le sujet était largement commenté en ligne et totalisait plus de 230 millions de vues. En soutenant les manifestants pro-démocratie à Hong Kong et condamnant ceux à Washington, «les dirigeants des pays occidentaux ont fait preuve de deux poids deux mesures», pestait un autre.

La contestation à Hong Kong a été étouffée début 2020 par les confinements liés au Covid-19, puis par l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur la «sécurité nationale» accusée de museler les libertés du territoire.

Ces images ont suscité l'indignation à travers le monde. Berlin a appelé les pro-Trump à «cesser de piétiner la démocratie». Londres dénonce des «scènes honteuses». Le président français Emmanuel Macron a appelé à ne rien céder face à «la violence de quelques-uns» contre les démocraties.

