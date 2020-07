Allergique, la mariée mange des noix et s'effondre

Une luxueuse réception de mariage a viré au drame, samedi dans un palace de Moscou. Lors du repas, la mariée s’est mise à suffoquer après avoir ingéré des bonbons contenant des éclats de noix, rapporte MK. Alertés par les convives, les secours sont arrivés rapidement mais n’ont rien pu faire pour réanimer Alexandra Erokhova, 25 ans.

Les médecins ont conclu que la jeune femme avait succombé à un choc anaphylactique causé par son allergie aux noix, selon Rambler. La Russe était intolérante à ce fruit depuis sa plus tendre enfance et ses proches en avaient parlé aux cuisiniers responsables du banquet de mariage. Les mets avaient donc été préparés en connaissance de cause, mais des bonbons contenant des noix avaient été disposés sur les tables. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances du drame.

(L'essentiel/joc)