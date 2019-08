Une animatrice compare son collègue au gorille

Jeudi dernier, la chaîne locale KOCO d'Oklahoma City diffusait des images d'un bébé gorille. Alex Housden, la présentatrice blanche du journal local, s'est alors tournée vers Jason Hackett, son coprésentateur noir, et lui a dit «il te ressemble un peu», raconte NBC.

Le lendemain, Mme Housden, en larmes, a présenté ses excuses à M. Hackett: «J'ai dit quelque chose hier qui était inconsidéré, c'était inapproprié, et j'ai fait mal à des gens. Je veux te dire, du fond de mon cœur, que je m'excuse pour ce que j'ai dit. Je sais que ce n'était pas bien et je suis vraiment désolée».

White TV anchor Alex Housden apologizes on air for saying her black KOCO TV co-anchor, Jason Hackett, looks like a gorilla at the Oklahoma City Zoo.pic.twitter.com/4N1BBs8o4K