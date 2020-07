L'explosion d'un camion-​​citerne fait sept morts

Au moins sept personnes ont été tuées et 46 autres blessées lundi lors de l'explosion d'un camion-citerne transportant du combustible sur une route du nord de la Colombie, selon les autorités locales.

L'explosion s'est produite alors que plusieurs dizaines de personnes s'étaient approchées pour voler du combustible du camion qui s'était renversé sur la route entre Barranquilla et Santa Marta, villes de la côte caribéenne, selon la police.

Authorities reported seven people died and at least 50 more were left injured after a tanker truck exploded in the municipality of Pueblo Viejo, Magdalena. https://t.co/AjuRaxSimj