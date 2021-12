Il aurait aidé à fabriquer des armes chimiques

Un Franco-Syrien, né en 1962, a été mis en examen samedi à Paris et incarcéré, soupçonné d’avoir fourni, via sa compagnie de navigation, des composants pour la fabrication d’armes chimiques utilisées en Syrie, a-t-on appris dimanche de sources proches du dossier et judiciaire.

L’homme, qui vivait à l’étranger, a été interpellé dans le sud de la France, selon une source proche du dossier à l’AFP. À l’issue de sa garde à vue, il a été mis en examen notamment pour «entente en vue de commettre des crimes contre l’humanité, complicité de crimes contre l’humanité et complicité de crimes de guerre» et placé en détention provisoire, a précisé à l’AFP une source judiciaire.

