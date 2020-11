L'ex-​​président pourrait finir sa vie en prison

L'ancien président sud-coréen Lee Myung-bak a été placé en détention lundi, quelques jours après la confirmation par la plus haute juridiction du pays de sa condamnation pour corruption à 17 années de prison. À moins d'une grâce présidentielle ou d'une remise de peine, l'ex-chef d'Etat âgé de 78 ans, qui avait été au pouvoir de 2008 à 2013, pourrait finir sa vie derrière les barreaux.

En Corée du Sud, les chefs de l'État se retrouvent souvent en prison une fois partis du pouvoir, généralement à la suite d'une alternance politique. Les quatre ex-présidents encore en vie ont ainsi tous été condamnés. M. Lee n'a plus aucun recours judiciaire possible dans cette affaire de corruption et de détournements de fonds qui impliquait aussi le défunt patron du géant technologique Samsung.

L'ex-président conservateur a quitté sa résidence du sud de Séoul dans un véhicule noir aux vitres teintées, dans une scène qui a de nouveau illustré la polarisation extrême de la société sud-coréenne.

(L'essentiel/afp)