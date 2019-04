Guaido: «Tous dans la rue, pour la phase définitive»

Le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a déclaré samedi avoir lancé la «phase définitive» de l'éviction du président Nicolas Maduro, qui a demandé l'aide de pays de la région pour ouvrir un dialogue entre les deux camps.

Samedi a été une nouvelle journée de mobilisation au Venezuela: les partisans de M. Maduro et ceux de M. Guaido, reconnu comme président intérimaire par plus de 50 pays dont les Etats-Unis, ont une fois de plus manifesté par milliers dans les rues de Caracas et d'autres villes.

No estamos solos, nos tenemos unidos y movilizados en las calles, y tenemos el respaldo decidido y oportuno de la comunidad internacional. En los próximos días haremos un gran encuentro mundial de líderes aquí en Venezuela, para avanzar en la coordinación con nuestros aliados. pic.twitter.com/4BO3N6FpF7– Juan Guaidó (@jguaido) 6 avril 2019

«On est là et on va y rester! Tous dans la rue, pour la phase définitive qui mettra fin à l'usurpation!», a déclaré M. Guaido, juché sur un camion équipé d'enceintes devant des milliers de partisans rassemblés dans l'est de Caracas, qui agitaient des drapeaux du Venezuela et des pancartes portant l'inscription «Liberté».

Pour que la mobilisation ne retombe pas, M. Guaido a appelé à une nouvelle manifestation pour mercredi prochain. Celui qui à 35 ans préside le Parlement, seule institution vénézuélienne tenue par l'opposition, avait annoncé vendredi «la montée en pression la plus grande de l'histoire».

«Montée en pression»

À Maracaibo, la deuxième ville du Venezuela, dans l'ouest, les forces de l'ordre ont violemment dispersé une manifestation et deux députés de l'opposition, Renzo Prieto et Nora Bracho, ont été arrêtés et brièvement détenus, a déclaré à l'AFP leur collègue parlementaire Elimar Diaz.

En dehors de Maracaibo, les manifestations se sont dispersées dans le calme. Le pouvoir chaviste, qui n'entend pas laisser la rue à l'opposition, a lui aussi fait descendre dans la rue des milliers de fidèles vêtus de rouge contre l'«impérialisme».

Contamos con la unión y el coraje del pueblo venezolano para avanzar, por el camino de la Constitución y de las Leyes, hacia el futuro próspero de la Patria. ¡Estamos haciendo historia! pic.twitter.com/t2HNqzsxlS– Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 6 avril 2019

«Ensemble, toujours mobilisés, continuons à défendre la paix et l'indépendance nationale. Halte à l'ingérence!», a écrit M. Maduro sur Twitter.

«Grand dialogue»

Devant une foule de ses partisans rassemblés près du palais présidentiel de Miraflores, M. Maduro a appelé plusieurs pays de la région à contribuer à l'établissement d'un dialogue intervénézuélien. «Le Venezuela demande un soutien et un accompagnement pour un grand dialogue de paix, d'entente», a-t-il déclaré.

Jusqu'à présent, M. Guaido a rejeté toute discussion avec le camp Maduro. Le pouvoir chaviste a renforcé ces derniers jours sa pression politique sur M. Guaido, le privant de son immunité parlementaire, ce qui permet la poursuite de la procédure pénale engagée à son encontre. L'opposant a aussi été déclaré inéligible pour 15 ans.

Avertissement américain

Arrêter Guaido «serait une très grave erreur, peut-être la dernière du régime», a prévenu vendredi Elliott Abrams, représentant spécial américain pour la crise vénézuélienne, dans un entretien à la chaîne NTN24. «La réaction, je vous l'assure, sera très forte, nous avons des plans», a-t-il ajouté sans plus de détails. M. Abrams a été traité d'«assassin» par le numéro deux du chavisme, Diosdado Cabello, en raison de son implication passée dans des conflits en Amérique centrale.

Le président Donald Trump n'exclut pas d'intervenir militairement au Venezuela, pays qui compte les plus grandes réserves de pétrole de la planète, tandis que M. Guaido songe à demander au Parlement d'autoriser une opération militaire étrangère. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir mercredi à la demande de Washington, en présence du vice-président américain Mike Pence, pour discuter de la crise humanitaire au Venezuela.

(L'essentiel/afp)