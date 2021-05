Elle met le feu chez elle et se pose sur une chaise

Des témoins ont assisté à une scène surréaliste, jeudi dernier à Elkton (Maryland). Une femme de 47 ans a été filmée en train de mettre le feu à sa propre maison. Gail Metwally s’est ensuite installée dans une chaise longue et s’est mise à bouquiner en admirant son œuvre. «Oh mon Dieu, put***! C’est pas possible! Elle a allumé cette put*** de maison! Oh mon Dieu! Je n’en crois pas mes yeux. Je n’arrive pas à le croire, et elle est assise là en train de se relaxer, à regarder la maison se faire détruire par les flammes!» commente l’auteur d’une vidéo devenue virale.

La quadragénaire n’est pas restée bien longtemps dans sa chaise longue, tant l’incendie a pris de l’ampleur. On peut ensuite entendre l’individu en train de filmer crier à quelqu’un de sortir rapidement de la maison. On voit en effet une femme en T-shirt rose s’extirper d’une fenêtre, aidée par un autre témoin. Blenda Holbrook n’a pas été blessée. «Elle a failli mourir brûlée dans cette maison, et je suis vraiment heureuse qu’elle aille bien», a réagi Pat Bernal, la sœur de Blenda. Au beau milieu du chaos, Gail Metwally s’est enfuie à pied. Elle a été arrêtée à quelques pâtés de maison de là.

