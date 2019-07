Le bébé lui glisse des mains, il tombe de 45 m

Un terrible drame est survenu dimanche sur le paquebot Freedom of the Seas, amarré dans le port de San Juan, capitale de Porto Rico. Une petite fille de 18 mois qui passait des vacances avec ses parents et ses grands-parents maternels a fait une chute du 11e étage et s'est écrasée sur le quai. Tombée d'une hauteur de 45 mètres, l'enfant n'avait aucune chance de s'en sortir.

Selon Primer Hora, la petite Américaine a glissé des mains de son grand-père, qui la suspendait dans le vide depuis une fenêtre. «Nous avons entendu les cris de la famille parce que nous étions tout près. Une cri de douleur comme celui-ci, on ne peut le comparer avec nul autre cri», a témoigné un passager. Une enquête a été ouverte et la police a réquisitionné les images de vidéosurveillance. Les passagers ayant assisté au drame seront également entendus, après avoir reçu un soutien psychologique.

«Un cas très triste et tragique»

Lundi, la famille de la petite n'avait pas encore été interrogée, mais la thèse de l'accident est privilégiée. «C'est un cas extrêmement fort, très triste et tragique. À un moment donné, l'un de ses grands-parents, apparemment pour jouer, a exposé la fillette au vide et elle a glissé de ses mains», a résumé Elmer Roman, représentant du ministère de la Sécurité publique.

Avec environ 4 000 passagers à son bord, le navire de la compagnie Royal Caribbean achevait un périple de sept jours entre Antigua, Sainte-Lucie et la Barbade. Après le drame, le capitaine du paquebot a présenté, via haut-parleur, ses condoléances à la famille de la victime et annoncé que le navire aurait du retard.

(L'essentiel/joc)