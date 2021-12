Elle accuse un client de vol, la suite est très drôle

La vidéo, publiée lundi, a déjà été vue plus de 2,3 millions de fois sur TikTok. Tournée dans un centre commercial de Sacramento (Californie), elle montre une cliente en train d’expliquer à une vendeuse qu’elle s’est fait voler son téléphone. L’Américaine prend alors à partie un client afro-américain qu’elle accuse directement, relate The Independent. L’homme garde un calme olympien et lui assure qu’il n’a rien à voir dans cette histoire. Son épouse en revanche, tout en filmant la scène, ne cache pas son exaspération.

«Vous pouvez appeler le téléphone? Parce qu’elle ne nous laisse pas le faire», demande-t-elle à la vendeuse, qui essaie de calmer les esprits. «Hé bien, il a pu couper la sonnerie», rétorque la cliente. «Oh mon Dieu, vous voulez qu’il se mette à poil, pu****, madame?» s’insurge l’autrice de la vidéo. Tout en fouillant frénétiquement dans son sac à main, la dame continue d’accuser l’autre client: «Je l’avais, et ensuite vous êtes passé derrière moi et vous l’avez pris», affirme-t-elle. «Je ne l’ai pas pris», répond calmement l’homme, prénommé Kinley.

«Je suis vraiment désolée, je m’excuse»

La vendeuse finit par tendre son téléphone à la cliente pour qu’elle puisse essayer de le faire sonner. C’est là qu’elle réalise que l’appareil se trouve bien à l’abri dans son sac à main. «Je suis vraiment désolée, je m’excuse», réagit-elle, visiblement dans ses petits souliers. Kinley se contente de rigoler, tandis que sa femme fulmine: «Allez vous faire foutre, vous ne l’êtes pas.»

«C’est la première fois pour mon mari en 28 ans. Il a grandi dans le Sud. À peine un mois en Californie, et voilà ce qui arrive», a-t-elle expliqué sur TikTok.

