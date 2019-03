Donald Trump a cherché vendredi à se sortir d'une polémique sur sa complaisance supposée vis-à-vis de Kim Jong-un, plaidant une «mauvaise interprétation» après avoir semblé exonérer le leader nord-coréen de toute responsabilité dans la mort d'un jeune Américain détenu par Pyongyang. «Bien sûr que je tiens la Corée du Nord responsable des mauvais traitements et de la mort» d'Otto Warmbier, décédé en juin 2017 à l'âge de 22 ans peu après avoir été rapatrié aux États-Unis dans le coma, a affirmé le président américain sur Twitter.

Etats-Unis et Corée du Sud veulent «interrompre» un exercice militaire majeur



Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont l'intention d'«interrompre» leurs exercices militaires annuels conjoints, a affirmé vendredi un responsable américain à l'AFP. Cette déclaration d'un représentant américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, intervient deux jours après la rencontre entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à Hanoï. Le site américain NBC News avait annoncé le report des manœuvres militaires «Foal Eagle» qui ont généralement lieu au printemps. Ces exercices militaires conjoints provoquent chaque année la colère de Pyongyang.

«Je n'aime pas être mal interprété», a-t-il ajouté, sans toutefois mentionner Kim Jong-un dans son message, alors que les parents de l'étudiant l'ont sèchement critiqué pour avoir exonéré M. Kim dans la mort de leur fils. Après leur sommet à Hanoï, M. Trump avait affirmé jeudi croire le dirigeant nord-coréen, qui lui aurait assuré qu'il «n'était pas au courant» du sort d'Otto Warmbier.

....for Otto's mistreatment and death. Most important, Otto Warmbier will not have died in vain. Otto and his family have become a tremendous symbol of strong passion and strength, which will last for many years into the future. I love Otto and think of him often!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 mars 2019

«Je lui en ai parlé, il se sentait vraiment mal», avait assuré le président américain à propos de son «ami» Kim Jong-un. «Il connaissait très bien le dossier, mais il en avait pris connaissance plus tard», avait ajouté le milliardaire, qui a encore salué vendredi ses «très bonnes» relations avec le maître de Pyongyang. Fred et Cindy Warmbier ont apporté une réponse cinglante dans un communiqué: «Kim et son régime diabolique sont responsables de la mort de notre fils Otto».

New statement from the family of Otto Warmbier: »Kim and his evil regime are responsible for the death of our son Otto. pic.twitter.com/IpbENh7Hyn– Abby D. Phillip (@abbydphillip) 1 mars 2019

«Aucune excuse, ni généreuse louange ne pourront changer cela», ont martelé les parents du jeune homme, qui disent avoir «respecté le processus du sommet» de Hanoï avant de s'exprimer. Étudiant à l'université de Virginie, Otto Warmbier avait été arrêté à Pyongyang lors d'un voyage organisé. Il avait été condamné à quinze ans de travaux forcés pour le vol d'une affiche de propagande lors de son séjour.

«Des excuses. Maintenant»

La cause exacte de sa mort reste inconnue, mais la justice américaine a conclu en décembre 2018 que l'étudiant avait été torturé pendant sa détention, et condamné le régime de Pyongyang à 501 millions de dollars de dommages-intérêts. La Corée du Nord a démenti toute maltraitance, affirmant qu'Otto Warmbier avait contracté le botulisme en prison.

Les propos du locataire de la Maison Blanche à l'issue du sommet de Hanoï ont provoqué de nombreuses réactions indignées aux États-Unis, jusque dans son propre camp. M. Trump «décide une nouvelle fois tout simplement de croire sur parole un dictateur cruel et brutal», avait ainsi dénoncé sur Twitter le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. «Il doit des excuses aux parents d'Otto Warmbier. Maintenant».

President @realDonaldTrump is once again simply deciding to take a cruel and brutal dictator at his word.He owes Otto Warmbier's parents an apology.Now.https://t.co/gVMYHLoWWN– Chuck Schumer (@SenSchumer) 1 mars 2019

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait jugé jeudi «étrange» que Donald Trump «choisisse de croire Poutine, Kim Jong-un, qui sont des brutes». Le président américain a déjà pris le parti d'autres responsables controversés, comme le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président russe Vladimir Poutine, au détriment de ses propres services de renseignement.

Plusieurs responsables républicains se sont associés au concert de critiques. «Les Américains connaissent la cruauté exercée sur Otto Warmbier par le régime nord-coréen», a commenté l'ex-ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Nikki Haley. Donald Trump avait pourtant été l'un des plus violents détracteurs de la Corée du Nord dans l'affaire Warmbier. En septembre 2017, il avait accusé Pyongyang d'avoir «torturé au-delà de l'imaginable» le jeune étudiant.

Et en 2018, lors de son discours sur l'état de l'Union, il avait invité au Congrès le couple Warmbier, les saluant comme «les puissants témoins d'une menace contre notre monde». Vendredi, Donald Trump a répété qu'Otto Warmbier «ne sera pas mort pour rien» car lui «et sa famille sont devenus un symbole formidable de passion et de puissance fortes, qui durera de longues années».

(L'essentiel/nxp/afp)