Le Typhon fait un mort et alerte pluies maximale

Hagibis fonçait droit sur l'immense agglomération de Tokyo, samedi, et avait déjà provoqué perturbations dans les transports et coupures d'électricité dans le pays. Il devrait frapper le centre et l'est du Japon samedi en début de soirée, avec des rafales allant jusqu'à 216 km/h, selon l'Agence japonaise de météorologie (JMA). Avant même qu'il n'atteigne les côtes, ses franges ont fait une victime dans la région de Chiba (banlieue est de Tokyo).

«Un homme de 49 ans a été retrouvé dans une camionnette renversée. Il a été envoyé à l'hôpital où a été constaté son décès», a déclaré à l'AFP Hiroki Yashiro, un porte-parole des pompiers de la commune d'Ichihara, dans la préfecture de Chiba. Des heures de précipitations intenses ont poussé la JMA à émettre son alerte pluies maximale pour certains quartiers de Tokyo et des alentours, un niveau d'avertissement réservé en prévision de possibles catastrophes.

Hagibis devrait être le premier typhon de niveau «très puissant» à atteindre l'île principale de Honshu depuis 1991. La JMA met en garde contre le risque accru de hautes vagues, d'inondations dû à l'approche de la pleine lune, qui amplifie les marées, et contre les glissements de terrain. L'agence prévoyait 50 cm de pluie sur l'agglomération de Tokyo en 24 heures jusqu'à dimanche à la mi-journée, et plus encore dans le centre du pays.

(L'essentiel/afp)