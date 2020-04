25 soldats tués dans une attaque jihadiste

L'attaque de lundi contre un poste militaire de Bamba est la dernière en date des opérations imputées aux jihadistes contre l'armée malienne ces derniers mois, dans un contexte de forte dégradation sécuritaire. Elles ont fait des centaines de morts dans les rangs de l'armée. «Nous avons vu 23 corps sur place pour le moment. Des hommes sont portés disparus, du matériel a été emporté et le camp a été détruit», a dit un notable qui préfère ne pas être nommé pour des raisons de sécurité. Aucun civil n'a été tué, a-t-il dit.

Des hommes armés rôdaient dans le secteur à moto et en voiture depuis dimanche et ont donné l'assaut contre le poste lundi matin. Un habitant caché chez lui a rapporté des échanges nourris de coups de feu. Les populations sont restées terrées chez elles un certain temps après l'assaut, en raison de la présence persistante d'hommes armés non identifiés dans les parages, a dit à l'AFP un enseignant.

(L'essentiel/afp)