L'Arabie saoudite abolit la peine de flagellation

L'Arabie saoudite a aboli la très critiquée peine de flagellation pour «se conformer aux normes internationales des droits humains (contre) les châtiments corporels», selon un document de la Cour suprême consulté samedi par l'AFP. Le royaume ultraconservateur essuie de vives critiques des ONG en raison des violations des droits humains, notamment l'existence d'une peine de flagellation applicable en cas de meurtre, d'atteinte à «l'ordre public» ou même de relations extra-conjugales.

«La Cour suprême a décidé en avril de supprimer la flagellation parmi les peines que peuvent décider les juges», a déclaré la plus haute instance judiciaire du royaume dans ce document, sans préciser de date exacte. Selon elle, les magistrats devront désormais opter pour l'emprisonnement et/ou des amendes ainsi que des peines alternatives telles que les travaux d'intérêt général, pour «se conformer aux normes internationales des droits humains (qui prohibent) les châtiments corporels».

«Avancées en matière de droits humains»

Cette décision intervient, selon ce document, dans le cadre «des réformes et avancées réalisées en matière de droits humains» sous la supervision du roi Salmane et du prince héritier Mohammed ben Salmane. Ce dernier, dirigeant de facto du pays depuis 2017, est particulièrement pointé du doigt par les organisations de défense des droits humains. L'ouverture économique et sociale que celui qu'on surnomme «MBS» a menée, s'est accompagnée d'une répression accrue contre les dissidents.

L'annonce de la suppression de la flagellation intervient au lendemain de vives critiques d'ONG contre le royaume, après la mort en prison des suites d'un AVC du militant des droits humains Abdallah al-Hamid, qui purgeait une peine de 11 ans pour avoir «rompu l'allégeance» au roi saoudien, «incité au désordre» et cherché à déstabiliser la sécurité de l'État, selon Amnesty International.

Le cas du blogueur saoudien Raif Badawi a été ces dernières années le plus emblématique. Défenseur de la liberté d'expression, il a été condamné en 2014 à 1 000 coups de fouet et 10 ans de prison pour «insulte» à l'islam. En 2015, il a obtenu le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, décerné par le Parlement européen qui avait appelé à sa libération «immédiate».

