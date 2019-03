Ce prof vole au secours d'un parent en détresse

Ne trouvant personne pour garder sa petite Assata, Wayne Hayer a dû se résoudre à se rendre à son cours de maths avec elle. Une fois installé dans une salle de classe du Morehouse College d'Atlanta (Géorgie), l'étudiant a rapidement réalisé qu'il aurait du mal à prendre des notes tout en berçant son bébé de 5 mois. C'est là que Nathan Alexander, jeune professeur de mathématiques, est entré en scène. Attendri par le désarroi de son élève, l'enseignant lui a proposé de porter la petite Assata tout en continuant de donner son cours.

Nick Vaughn, un camarade de classe de Wayne, a photographié cette scène peu banale, et Twitter a adoré. Plus de 300 000 internautes ont réagi à cette photo, louant le professeur pour sa bienveillance et le jeune papa pour sa polyvalence. Certains ont partagé des photos ou vidéos de situations similaires.

one of my very favorite professors at UC pic.twitter.com/NtabzsA03c— Brittney Hahn (@brittneyhahn_) 2 mars 2019

Yes! Teachers do that for their Ss. Memories from t/ summer in t/ Dominican Republic working w/ #TMA2018 (#TeacherMentorsAbroad) a colleague @sbruyns held the baby of one of the teachers at the conference so she could participate w/ her group. Gotta love leaders like this. pic.twitter.com/dv4U335TjC— Cliff Kraeker (@kraekerc) 2 mars 2019

«C'était magnifique. Cela ne ressemblait pas à un acte incroyable, mais juste à quelque chose qui devait être fait. Le Dr Alexander n'était pas obligé de laisser Assata rester dans la classe, mais il l'a fait», a expliqué Nick au Huffington Post.

Le jeune papa se dit, lui aussi, admiratif de son enseignant. Il explique que le Morehouse College est un établissement réservé aux garçons, et qu'il appréhendait les regards des autres élèves. Au final, sa fille s'est parfaitement bien comportée et s'est même endormie vers la fin du cours. Modeste, Nathan Alexander estime n'avoir rien fait d'exceptionnel: «Nos enseignants aident les étudiants de la même manière tous les jours», assure-t-il.

