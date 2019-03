4 touristes tués dans le crash de leur hélicoptère

«Hier soir vers 20h (17h GMT), un hélicoptère s'est écrasé dans le parc national de Central Island, au Lac Turkana, tuant ses cinq occupants. Les personnels de sécurité dépêchés sur les lieux de l'accident ont confirmé qu'il s'agissait de quatre Américains et d'un pilote kényan», a indiqué la police dans son communiqué. Les causes de l'accident n'ont pas encore été établies et les identités des victimes seront divulguées lorsque leurs proches auront été informés, précise le communiqué.

Plus grand lac désertique au monde et considéré comme un des berceaux de l'humanité, le lac Turkana a été placé en juin 2018 par l'Unesco sur la liste du patrimoine en péril, car menacé par un barrage hydroélectrique et des projets d'irrigation éthiopiens.

(L'essentiel/afp)