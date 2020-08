La tempête Isaias fait deux morts sur la côte est

La tempête tropicale Isaias a balayé, mardi, la côte est des États-Unis, où ses vents parfois violents, accompagnés de fortes pluies, ont fait au moins deux morts et privé d’électricité plusieurs millions de personnes. Un conducteur a été tué par la chute d’un arbre sur son véhicule, tandis qu’une autre personne a été grièvement blessée par une branche, a fait savoir le maire de New York Bill de Blasio.

Isaias avait déjà fait un mort en Caroline du Nord, où son œil avait touché terre dans la nuit de lundi à mardi avec des vents soufflant jusqu’à 140 km/h, ce qui en faisait alors un ouragan de catégorie 1 (sur 5). La dépression s’est progressivement affaiblie dans la journée à mesure qu’elle progressait vers le nord-est du pays, via la Virginie, la capitale fédérale Washington, le Maryland, la Pennsylvanie et New York. Mais elle a tout de même causé des dégâts matériels et privé d’électricité près de 3 millions de personnes, selon le site poweroutage.us, en majorité dans l’État du New Jersey.

De fortes pluies, des vents violents : l'est du pays est frappé ce soir par la tempête tropicale Isaias, qui a d'abord traversé la côte est américaine.



Reportage de @RemAuthier au #TJ22h#Isaias #météohttps://t.co/VgmkkOAdYi pic.twitter.com/VCebaIko65 — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) August 5, 2020

«Nous voyons des arbres et des branches arrachés à travers la ville», «prenez cela au sérieux. Si vous n’avez pas à être dehors, restez chez vous», avait alerté sur Twitter Bill de Blasio, le maire de New York, dont des services de ferry, de train et certaines portions aériennes du métro avaient été fermées. Les autorités new-yorkaises, encore marquées par le passage dévastateur de l’ouragan Sandy en 2012, avaient installé des digues de protection dans le sud du quartier de Manhattan dans la matinée en prévision d’une éventuelle montée des eaux. Mais «la tempête a surtout apporté du vent jusqu’ici, plus que des inondations», a relevé M. De Blasio sur une chaîne de télévision locale.

Selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC), Isaias progressait à 20 heures locales au-dessus du Vermont, avant d’atteindre rapidement le Canada avec des vents maximaux soutenus de 80 km/h. «J’invite tous ceux se trouvant sur la trajectoire de la tempête à rester vigilants et à suivre les recommandations de leur État et des autorités locales», avait déclaré dans l’après-midi le président Donald Trump lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche.

