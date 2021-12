Il annonce en direct qu’il va tuer son ex: «Oh, la voilà»

Le regard vide, Rajaee Black fixe la caméra de son téléphone et se lance, en direct sur Facebook, dans une confession glaçante. «J’ai fait quelque chose de fou. Je viens de tirer une balle dans la tête de mon ex-copine. On aurait dit un rêve. Jamais je n’aurais pensé être ce type. Je ne peux pas aller en prison, alors la personne qui a vraiment déclenché ma dépression et tout ça, c’est mon ex-femme. Donc c’est à son tour», explique-t-il. Quelques secondes plus tard, une porte s’ouvre et l’homme de 44 ans s’exclame: «Oh, voilà mon ex-femme. Le jour est arrivé», avant de foncer dans sa direction. La vidéo s’arrête là.

La tournée morbide de Rajaee Black a commencé samedi après-midi dans une résidence de Baltimore (Maryland). Vers 13h, la police locale a découvert le corps de Tara Labang, qui était l’ex-petite amie du quadragénaire. La femme âgée de 41 ans avait été abattue d’une balle dans la tête. Selon les autorités, le suspect a ensuite roulé une demi-heure jusqu’à Colombia, où se trouvait l’appartement de son ex-épouse. C’est là qu’il a commencé à diffuser sa vidéo en direct sur les réseaux sociaux. Natalie Black, 42 ans, a également été tuée par balles. L’auteur des faits a ensuite retourné l’arme contre lui.

Enfants dans la voiture

Peu après le drame, la police a retrouvé les deux jeunes enfants de Rajaee Black dans la voiture de celui-ci, rapporte «People». Le véhicule était garé sur le parking du complexe d’appartements. «Les enfants ont été placés dans un environnement sûr et n’ont pas été témoins de l’incident», ont assuré les autorités dans un communiqué. Dans sa vidéo, le quadragénaire affirmait qu’il était accusé de maltraiter ses enfants et qu’il était au cœur d’une bataille pour leur garde depuis trois ans.

«Voilà ce à quoi nous sommes tout le temps confrontés avec les armes et la violence domestique, et cette volonté qu’ont les gens d’utiliser ces armes pour évacuer leur colère et résoudre les conflits», a déploré Michael Harrison, commissaire de police de Baltimore.

(L'essentiel/joc)