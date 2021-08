Donald Trump pro-​​vaccin? Ses fans en colère

Donald Trump a jeté un froid lors de son meeting organisé samedi à Cullman, en Alabama. L’ex-président américain, qui s’exprimait devant ses supporters, s’est en effet attiré quelques huées en les encourageant à se faire vacciner contre le Covid-19, rapporte CNBC. «Prenez ces vaccins! Je les recommande, ils sont bons!» a-t-il lancé à une foule partiellement convaincue. Face aux protestations de certains fans, Trump a ajouté: «Non, c’est OK, pas de souci! Vous êtes libres. Mais il se trouve que je me suis fait vacciner. Et s’il s’avère que ça ne fonctionne pas, vous en serez les premiers informés».

L’ancien dirigeant a par ailleurs rappelé qu’il fallait que «les familles ramènent leurs enfants à l’école». Les propos de Donald Trump, – qui a déjà appelé à plusieurs reprises son électorat à se faire vacciner –, ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains de ses détracteurs accusent le républicain d’agir par égoïsme et opportunisme. Selon des analystes, des alliés de l’ex-président tentent de le convaincre de prendre part à une campagne pro vaccination aux côtés de Joe Biden. Le Daily Beast rapportait mi-août que Trump se montrait plutôt frileux à l’idée d’associer son nom à une telle initiative, craignant de décevoir son électorat.

Ménager la chèvre et le chou

Dans le camp de l’intéressé, les avis sont partagés. «Je pense qu’il serait bien inspiré de publier un communiqué et de faire un discours pour vraiment encourager les gens à se faire vacciner. Je pense que cela influencerait les gens. Ce serait dans son propre intérêt politique, et dans celui de la nation», estime Stephen Moore, ancien conseiller de campagne de Donald Trump. D’autres proches du républicain pensent au contraire qu’une association avec Joe Biden sur le front de la vaccination serait une idée épouvantable, tant sur le plan pragmatique que politique.

Comme pour ménager la chèvre et le chou, Donald Trump fait la promotion du vaccin tout en se montrant compréhensif envers les antivax, chargeant au passage son rival: «Les gens refusent de se faire vacciner parce qu’ils ne font pas confiance à l’administration Biden, ils ne font pas confiance aux résultats des élections et ils ne font certainement pas confiance aux fake news, qui refusent de dire la vérité», avait-il notamment déclaré dans un communiqué diffusé le mois dernier.

(L'essentiel/joc)