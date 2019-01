Il saisit une fille au hasard et la jette dans le vide

Les clients d'un centre commercial de Foshan, dans le sud de la Chine, ont été témoins d'une scène effroyable, samedi vers midi. Des images tirées d'une caméra de surveillance montrent un homme attraper une fillette au hasard et la jeter du troisième étage. Quelques secondes plus tard, l'individu enjambe la rambarde et saute, sous le regard horrifié des passants, dont certains ont tout de même pensé à sortir leur smartphone.

Par miracle, la petite fille de 6 ans et son agresseur ont tous deux survécu à leur chute d'environ 18 mètres, rapporte le South China Morning Post. L'enfant a été blessée à la tête et au postérieur, mais sa vie n'est pas en danger. L'homme de 36 ans, lui, s'est brisé plusieurs os. La fillette et le trentenaire sont actuellement à l'hôpital, dans un état stable.

La maman de l'enfant a expliqué que sa fille avait disparu après s'être rendue toute seule aux toilettes. «Pendant un premier interrogatoire, le suspect a expliqué qu'une forte pression financière l'avait poussé à songer au suicide», explique le communiqué de la police locale. L'homme a été incarcéré et mis en examen pour tentative de meurtre.

(L'essentiel/joc)