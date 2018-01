Des centaines de migrants ont été secourus en mer

Les migrants ont été secourus alors qu'ils étaient à bord de deux embarcations en détresse, dans l'une desquelles deux femmes ont été retrouvées mortes, a indiqué la marine libyenne. Les deux opérations de sauvetage ont eu lieu au large de Garabulli (50 km à l'est de Tripoli) et ont permis de ramener 290 migrants dans la capitale, a précisé à l'AFP un officier de la marine, Meftah al-Zlitni.

Meftah al-Zlitni n'était pas en mesure de préciser les causes du décès des deux femmes, qui avaient quitté les côtes libyennes samedi soir à bord d'un canot avec 140 autres migrants de différentes nationalités africaines. «Nous étions (à l'arrêt) depuis six heures du matin» quand la marine libyenne est arrivée dans l'après-midi, a indiqué Baba Koni, un Malien, selon lequel le moteur de l'embarcation a pris l'eau et s'est éteint.

3 116 personnes sont mortes noyées

Meftah al-Zlitni a précisé que 150 autres migrants se trouvaient sur un second canot qui était sur le point de couler à l'arrivée des secours. Au moins 25 personnes sont mortes samedi au large de la Libye dans le naufrage d'une embarcation transportant jusqu'à 150 migrants, selon deux ONG de secours.

L'an dernier, 3 116 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM).

Des efforts menés par l'Italie pour dissuader les migrants de quitter la Libye ont entraîné, selon le ministère italien de l'Intérieur, une baisse de 70% des départs au deuxième semestre 2017 par rapport à la même période de 2016 sur la route dite de Méditerranée centrale, limitant le nombre total d'arrivées en Italie l'an dernier à environ 119 000.

