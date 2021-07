La capsule de Jeff Bezos a atterri

Le propulseur New Shepard, avec à son sommet une capsule transportant Jeff Bezos et trois autres passagers, s'est envolé de la base spatiale de la compagnie dans le désert du Texas à 8h11 locales (15h11 au Luxembourg), avec quelques minutes de retard sur l'horaire prévu, et a atteint l'espace après quelques minutes d'ascension.

La capsule transportant M. Bezos et trois autres astronautes s'est posée dans le désert du Texas après un vol d'environ dix minutes où elle a dépassé l'altitude de 100 km qui marque la ligne Karman, la limite reconnue internationalement entre l'atmosphère terrestre et l'espace.

(L'essentiel/AFP)