Guantanamo, bientôt un centre gériatrique

Centre médical dédié, salles de gym, salle d'opération: l'armée américaine a modernisé le centre de détention de Guantanamo, pour l'adapter à des prisonniers vieillissants qui ont de grandes chances d'y finir leurs jours, donnant à la célèbre prison controversée des airs de service gériatrique. Un déambulateur est glissé dans le coin d'une chambre du centre médical flambant neuf que les militaires américains ont fait visiter cette semaine à un petit groupe de journalistes.

Le lit médicalisé ressemble à tous les autres, la chaise roulante et l'équipement médical de la chambre aussi. Seule différence, l'absence de fenêtre, remplacée par une lucarne en verre dépoli, et un grillage en guise de cloison. De l'autre côté du couloir, un fauteuil percé. Le plus vieux des 40 prisonniers actuellement détenus sur la base militaire de Guantanamo Bay, à la pointe sud-est de l'île de Cuba, a 71 ans. Le plus jeune a 37 ans et la moyenne d'âge des détenus est de 46 ans. Les États-Unis, qui les accusent d'avoir participé à divers attentats, notamment ceux du 11 septembre, les considèrent comme trop dangereux pour être libérés.

Grèves de la faim

Conscients que ces détenus ne partiront plus, les États-Unis ont décidé de pérenniser la prison de Guantanamo, et le Pentagone a ordonné au commandant de la force opérationnelle qui la dirige, l'amiral John Ring, de s'assurer qu'elle puisse rester ouverte pendant encore 25 ans. «On a beaucoup réfléchi à la façon de se préparer à accueillir une population de détenus âgés et aux infrastructures qu'il fallait mettre en place pour le faire en toute sécurité et de façon humaine», explique le capitaine Anne Leanos, porte-parole du centre de détention.

Avec un budget de 12 millions de dollars, une annexe de la prison a été transformée en hôpital de campagne dernier cri, avec une salle d'opération et une salle de radiologie équipée d'un scanner IRM, ainsi qu'une salle d'urgence et de soins intensifs de trois lits. Aucun détenu n'a aujourd'hui besoin d'une chaise roulante, mais tout est prévu si le besoin survient: le centre médical est équipé de rampes d'accès. Aucune information n'est donnée sur l'état de santé de chaque détenu mais des grèves de la faim ont lieu régulièrement. Car si les années passant, les prisonniers de Guantanamo se sont pour la plupart apaisés, ils se rebellent encore.

(L'essentiel/afp)