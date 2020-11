Ils manifestent à nouveau par milliers à Bangkok

Des milliers de manifestants pro-démocratie restaient rassemblés mercredi soir dans le centre de Bangkok, au lendemain d’affrontements avec les forces de l’ordre et des ultraroyalistes au cours desquels six manifestants ont été blessés par balles.

«Vous devez être le roi du peuple!», «Liberté!» ont tagué sur le bitume d’une des grandes artères commerciales de la capitale des contestataires alors que le mouvement se montre de plus en plus virulent à l’encontre de la monarchie, un tabou il y a encore peu dans le royaume.

«Ce soir, c’est notre première victoire, celle de la liberté d’expression», s’est félicité à l’AFP Luke, 29 ans, l’un des graffeurs. «Je ne pensais pas que cela arriverait un jour dans mon pays» où toute critique envers le monarque et sa famille peut être considérée comme un crime de lèse-majesté, passible de nombreuses années de prison.

Le rassemblement réunissait quelque 20 000 manifestants en début de soirée, selon une estimation de l’AFP. Plusieurs milliers d’entre eux – certains arborant boucliers, casques et masques à gaz – étaient massés devant le quartier général de la police, protégé par des camions à benne, des blocs de béton et des barbelés.

Certains ont lancé des projectiles sur le mur de l’édifice, tandis que d’autres utilisaient des pistolets à eau pour projeter de la peinture à l’intérieur de l’enceinte.

Contrôle sur la fortune royale

Plus tôt, le porte-parole de la police nationale, Yingyos Thepjamnong, avait pourtant averti les protestataires de ne pas s’approcher de l’édifice, ajoutant que plus de 2 000 policiers avaient été déployés pour le garder. Le mouvement, dans la rue depuis l’été, demande la démission du premier ministre Prayut Chan-O-Cha issu d’un coup d’État en 2014 et une réécriture de la Constitution, jugée trop favorable à l’armée.

Il réclame surtout l’abolition de la loi de lèse-majesté, un contrôle sur la fortune royale et la non-ingérence du souverain dans les affaires politiques. «Des jeunes ont été blessés hier, ce n’est pas juste, ils veulent simplement la démocratie», a lancé Daeng, promoteur immobilier, inquiet pour sa fille de 20 ans.

Mardi, la police antiémeutes a utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre des contestataires rassemblés près du Parlement, où députés et sénateurs débattaient d’une éventuelle réforme constitutionnelle. Des affrontements ont également éclaté entre des militants pro-démocratie et des «chemises jaunes» ultraroyalistes.

Réforme constitutionnelle?

Au total, 55 personnes ont été blessées dont six par des tirs à balles réelles, d’après le centre médical d’urgence Erawan de Bangkok. L’origine des tirs restait indéterminée, la police démentant avoir tiré à balles réelles ni même avec des projectiles en caoutchouc.

Des investigations sont en cours et au moins un ultraroyaliste a été blessé par ces tirs, selon les forces de l’ordre. «Nous ne devons pas avoir peur, continuez à vous battre», a lancé mercredi à la foule un dirigeant étudiant, Sirapop Poompuengpoot, juché sur un camion. Le premier ministre Prayut Chan-O-Cha a exhorté les manifestants à s’abstenir de toute violence.

Personnalité controversée

Le Parlement a voté dans la soirée pour décider quels projets d’amendements constitutionnels il accepte d’examiner. Il a retoqué celui qui ouvrait la possibilité à une réforme de la royauté, acceptant juste la mise en place d’une assemblée constituante. Le mouvement pro-démocratie assure vouloir moderniser l’institution, mais en aucun cas ne souhaiter l’abolir.

Monté sur le trône en 2016 au décès de son père, le vénéré roi Bhumibol, Maha Vajiralongkorn est une personnalité controversée. En quelques années, il a renforcé ses pouvoirs en prenant notamment directement le contrôle de la fortune royale. Ses fréquents séjours en Europe, alors que le pays est en pleine récession depuis la pandémie de coronavirus, ont aussi soulevé des interrogations. Depuis plusieurs semaines, Maha Vajiralongkorn n’a pas quitté le royaume, allant jusqu’à déclarer son «amour» pour tous les Thaïlandais.

(L'essentiel/AFP)