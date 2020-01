L'épidémie dépasse l'ampleur du Sras

Le résumé de la situation

• L'épidémie de coronavirus dépasse celle du Sras, avec près de 6 000 patients et 132 morts.

• British Airways a suspendu tous ses vols vers la Chine.

• Au Luxembourg, le risque est toujours jugé faible mais la population s'inquiète.

9h57 Ski Alpin: épreuves de Coupe de monde prévues en Chine annulées

Les épreuves de Coupe de monde de ski alpin prévues en Chine en février ont été annulées en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi la Fédération internationale (FIS).

«En raison de l'épidémie et de la propagation continue du nouveau coronavirus, la FIS et l'Association chinoise de ski ont décidé conjointement d'annuler les prochaines courses de la Coupe du monde masculine prévues les 15 et 16 février 2020 à Yanqing», indique la FIS, dans un communiqué. Cette course devait être le premier test event avant les JO d'hiver de 2022 à Pékin.

09h Toyota prolonge l'arrêt de ses usines en Chine

Le géant automobile japonais Toyota a annoncé mercredi qu'il prolongeait d'une semaine la suspension de la production dans ses trois usines en Chine, jusqu'au 9 février inclus, en conséquence de la crise sanitaire causé par le nouveau coronavirus.

«Nous allons surveiller la situation et prendre une nouvelle décision» après cette date", a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe. Opérées avec ses partenaires automobiles locaux GAC et FAW, ces trois usines étaient déjà à l'arrêt cette semaine en raison des congés du Nouvel An chinois.

8h30 Au Luxembourg, la population s'inquiète

Au Luxembourg, le niveau d'alerte a été relevé vendredi, mais le risque de propagation du virus reste faible. La population s'inquiète toutefois et se rue sur les masques vendus en pharmacies.

8h26 Pékin, ville morte aux prises avec l'épidémie

D'habitude très fréquentés, les innombrables centres commerciaux de la capitale restent vides. Seuls quelques véhicules s'aventurent sur des avenues silencieuses, donnant à la mégapole de 20 millions d'habitants un air de ville fantôme, en plein congé du Nouvel An lunaire.

Dans les stations de métro, des contrôles de température sont effectués par des agents en combinaison intégrale. La température corporelle est également surveillée dans les gares, hôtels, commissariats... et jusque dans les complexes résidentiels, à l'entrée desquels un thermomètre est imposé au front de tous les visiteurs.

8h23 British Airways annonce la suspension immédiate de tous ses vols vers la Chine

La compagnie aérienne British Airways a annoncé mercredi la suspension immédiate de tous ses vols vers la Chine continentale, à la suite de la consigne émise par le Royaume-Uni d'éviter de se rendre dans le pays en raison du nouveau coronavirus.

«Nous avons suspendu tous les vols vers et en provenance de la Chine continentale avec effet immédiat, à la suite de la recommandation du ministère des Affaires étrangères», explique la compagnie dans une déclaration transmise à l'AFP. Le transporteur assure en temps normal des vols quotidiens depuis l'aéroport londonien de Heathrow vers Pékin et Shanghai.

7h52 L'épidémie dépasse l'ampleur du Sras

Vingt-six décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus ont été enregistrés depuis la veille, ont indiqué mercredi les autorités sanitaires nationales, faisant état au total de 132 morts et 5 974 cas confirmés de contamination en Chine continentale.

Un chiffre qui dépasse désormais le nombre d'infections enregistré lors de l'épidémie de Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002/2003, un précédent coronavirus qui avait contaminé dans le pays 5 327 personnes. Le Sras avait fait 774 morts dans le monde, dont 349 en Chine continentale.

7h52 Presque 6 000 contaminations en Chine

Un total de 5974 personnes ont été contaminées en Chine, où 132 malades sont morts, selon le dernier bilan officiel le 29 janvier. La quasi-totalité des morts sont intervenues dans la région de Hubei, le berceau de la contagion. Huit cas ont été enregistrés dans la région autonome de Hong Kong. Plusieurs de ces personnes ont séjourné à Wuhan.

Sept cas ont été signalés dans la région autonome de Macao. Le premier a été annoncé le 22 janvier. Il s'agit d'une femme d'affaires de 52 ans arrivée trois jours plus tôt en train de la ville voisine chinoise de Zhuhai.

7h43 Une compagnie aérienne russe suspend ses vols vers l'Europe

La compagnie aérienne russe Ural Airlines, qui effectue des liaisons vers Munich, Paris et Rome, a annoncé la suspension de tous ses vols à destination de l'Europe en raison de la propagation du nouveau coronavirus (2019-nCoV). «En raison de la situation épidémique en Chine et avec la mise en place de mesures restrictives par les autorités chinoises et l'agence touristique russe, à destination des touristes chinois et russes, Ural Airlines est contrainte d'annuler une série de vols jusqu'à la fin de l'hiver», a annoncé la compagnie à l'agence de presse publique TASS.

7h43 Émirats arabes unis: au moins un cas

Les Émirats arabes unis ont détecté au moins une personne contaminée par le nouveau coronavirus chinois, au sein d'une famille venant de Wuhan, ce qui constitue vraisemblablement le premier cas avéré au Moyen-Orient, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

«Le ministère de la Santé et de la Prévention a annoncé un cas de nouveau coronavirus affectant une famille provenant de la ville de Wuhan en Chine», a rapporté l'agence officielle WAM. «L'état de santé de ceux qui sont affectés est stable», a-t-elle ajouté, sans préciser le nombre de personnes contaminées par le virus.

