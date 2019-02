Lula encore condamné à 12 ans de prison

L'ex-président de gauche du Brésil Luiz Inacio Lula da Silva, incarcéré depuis avril, a été condamné mercredi à 12 ans et 11 mois de réclusion pour corruption et blanchiment dans le cadre d'une autre affaire, a annoncé un tribunal.

Lula, qui a présidé la plus grande puissance d'Amérique Latine de 2003 à 2010, purge déjà une peine de 12 ans et un mois de prison à Curitiba (sud) pour corruption et blanchiment d'argent.

(L'essentiel/afp)