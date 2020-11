Khamenei appelle à punir les coupables de l’assassinat

Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a appelé samedi à «punir» les responsables de l’assassinat la veille de l’un des plus éminents scientifiques iraniens dans le domaine du nucléaire. L’ayatollah a plaidé pour que «suite soit donnée à ce crime et, à coup sûr, pour punir les auteurs et les responsables et (…) pour continuer les efforts scientifiques et techniques de ce martyr dans tous les domaines où il travaillait», selon un communiqué publié sur son site officiel.

Mohsen Fakhrizadeh, 59 ans, a succombé à ses blessures après l’attaque menée contre sa voiture avec un véhicule chargé d’explosifs et des tirs d’assaillants, pris à partie par ses gardes du corps, a annoncé vendredi le ministère de la Défense, précisant que le scientifique était chef du département recherche et innovation du ministère.

Ali Khamenei l’a qualifié de «prestigieux scientifique du nucléaire et de la défense», qui est devenu un «martyr par les mains de mercenaires criminels et cruels». «Ce scientifique inégalé a donné sa chère et précieuse vie à Dieu à cause de ses grands et durables efforts scientifiques», a-t-il poursuivi.

(L'essentiel/afp)