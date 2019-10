La vie d'un ado terrassée par des captures d'écran

La ville de Manchester (Tennessee) pleure la disparition de Channing Smith, un lycéen de 16 ans, qui a mis fin à ses jours, le 22 septembre. Le jeune homme n'a pas supporté que sa bisexualité soit révélée au grand jour à son insu. BuzzFeed explique en effet qu'une camarade de Channing a intercepté des messages Facebook sexuellement explicites entre l'ado et un autre copain de classe. Des captures d'écran de cette conversation ont fini sur Instagram et Snapchat.

A vigil was held for 16-year-old Channing Smith tonight. The Coffee County teen committed suicide after his family says classmates outed him on social media as gay. They blame cyber bullying for his death. @WKRN pic.twitter.com/lD2C0wpB5Y— Kim Wynne (@KimWynneWKRN) September 27, 2019

Horrifié en découvrant ces publications, le jeune homme a appelé quelques personnes, a posté un dernier message sur Instagram et s'est donné la mort. C'est son papa qui, inquiet de voir sa chambre encore allumée en pleine nuit, a découvert son corps. «Ces messages étaient explicites. Channing n'avait pas la moindre chance de faire croire à un malentendu», confie Joshua, son frère aîné. Selon ce dernier et la petite amie du lycéen, il n'avait jamais évoqué sa bisexualité ouvertement.

«Elle a juste fait ça pour être méchante»

Channing s'était disputé avec une autre élève, amie proche du garçon avec qui il échangeait des messages à caractère sexuel. Selon une lycéenne, cette jeune fille était vexée de ne pas avoir été mise au courant de cette relation virtuelle. Elle aurait publié ces captures d'écran dans un esprit de vengeance. «Elle a juste fait ça pour être méchante», dénonce Keylee, qui a créé un groupe appelé «Justice pour Channing» et qui participe à la mise en place d'un mémorial pour son ami disparu.

Pause ...reflect and lift up Channing Smith. Greatness gone way too soon. #JusticeForChanning pic.twitter.com/ynj1yuvfy4— Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) September 28, 2019

Hailey, qui sortait avec Channing depuis environ un mois, affirme pour sa part que ces messages étaient anciens et publiés uniquement «pour l'humilier». «Il ne méritait pas ça. Il était gentil, aimant et quelqu'un de très bien», confie-t-elle. Keylee ajoute que son camarade avait déjà été victime de harcèlement avant la diffusion de ces captures d'écran. Certains lycéens lui reprochaient «sa manière parfois féminine de parler et sa démarche insolente».

Aucune réaction de l'école

La famille de Channing estime que la police est en train de bâcler l'enquête. La jeune fille qui a publié les captures d'écran n'aurait pas été particulièrement inquiétée et «les téléphones des gamins n'ont pas été confisqués». «Les autorités nous ont dit qu'elles n'avaient pas les ressources nécessaires pour accéder au contenu des téléphones», déplore Joshua. Dans un communiqué, le procureur du comté de Coffee a toutefois défendu son travail, assurant que des mises en examen étaient encore envisagées.

@billyraycyrus performing Amazing Grace at the memorial for Channing Smith in Manchester. Smith took his own life last Sunday as a result of cyber bullying. Full story tonight on @FOXNashville at 9. pic.twitter.com/klvYHeGNff— AJ Abell (Fox17) (@aj_abell) September 29, 2019

Révoltés par le manque de réaction de l'école au décès de l'élève, ses amis ont organisé une manifestation, vendredi, pour dénoncer le harcèlement et saluer la mémoire de leur camarade. «Nous pensons que l'école a refusé de faire quoi que ce soit parce que ce qui est arrivé est en lien avec les droits des homosexuels», accuse Keylee. Channing aurait fêté ses 17 ans le 20 octobre. Ses proches évoquent un jeune homme intelligent, drôle, un peu maladroit, qui se rêvait ingénieur.

A Teen Killed Himself After A Classmate Posted Explicit Messages Between Him And Another Boy On Social Media - Channing Smith shot himself after another teen posted private, sexually explicit messages between him and another boy on social media.View Entire Post ›View the Ori... pic.twitter.com/JDa9WpBNiT— elementarty (@elementartyy) September 28, 2019

