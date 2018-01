Le président George Weah a prêté serment

La légende du football, George Weah, est officiellement devenue président du Liberia, lundi, en prêtant serment devant des milliers de partisans en liesse et de chefs d'État africains, première passation de pouvoirs entre deux présidents élus dans ce pays depuis 1944.

Lors de la cérémonie, dans le stade Samuel Kanyon Doe, une enceinte de 35 000 places bondée en périphérie de la capitale, le drapeau libérien a été abaissé puis hissé pour marquer la transition avec la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, 79 ans, première femme élue chef d'État en Afrique en 2005, face à George Weah. Le nouveau chef de l'État, vêtu d'une tunique blanche, a prêté serment devant le président de la Cour suprême, Francis Korkpor.

#Liberia Prestation de Serment du Président élu #Georges_Weah au stade de Monrovia pic.twitter.com/aJOvmDqImz — Arnaud SEROY (@arnaud_seroy) 22 janvier 2018

«J'ai passé beaucoup d'années de ma vie dans des stades, mais le sentiment que j'éprouve aujourd'hui est incomparable», a déclaré, entre les rugissements de la foule enthousiaste, l'ancien attaquant de Monaco, du Paris SG et du Milan AC, 51 ans, seul Africain à avoir remporté le Ballon d'or, en 1995. «Unis, nous sommes certains de réussir en tant que nation. Divisés, nous sommes certains d'échouer», a ajouté George Weah, qui est seulement, après Samuel Doe (1980-1990), le deuxième président de la plus ancienne république d'Afrique à ne pas appartenir à l'élite «américano-libérienne» descendant d'esclaves affranchis qui y domine la vie politique depuis 170 ans.

Des chefs d'État et Samuel Eto'o

Accompagné de son épouse Clar et de ses enfants, il a placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption: «Nous devons y mettre fin. Nos fonctionnaires doivent avoir un salaire décent», a-t-il dit. Il a également lancé un appel au secteur privé, en assurant que «le Liberia est ouvert aux affaires». Mme Sirleaf, qui ne pouvait plus se représenter après deux mandats, quitte le pouvoir en ayant réussi à maintenir la paix dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ravagé par de terribles guerres civiles qui ont fait quelque 250 000 morts entre 1989 et 2003. Mais son bilan économique et social est moins brillant et l'extrême pauvreté reste répandue dans le pays. Son dernier acte à la tête de l’État aura été la signature, vendredi soir, d'un décret contre les violences faites aux femmes, incluant une interdiction de l'excision, un texte retoqué par l'Assemblée nationale pour ne pas s'attirer les foudres de l'électorat le plus conservateur.

Facile vainqueur du second tour face au vice-président sortant, Joseph Boakai, le 26 décembre, George Weah a été intronisé en présence notamment des chefs d'État sénégalais Macky Sall, gabonais Ali Bongo, sierra-léonais Ernest Bai Koroma et du footballeur vedette camerounais Samuel Eto'o. Des files de plusieurs kilomètres de personnes chantant, dansant et agitant des drapeaux libériens s'étaient formées en direction du stade dès le début de la matinée. «C'est un des jours les plus excitants de ma vie», a expliqué Benjamin Bee, un étudiant de 21 ans venu au stade. «L'homme que je soutiens à présent, le président Weah, est une icône et c'est un exemple pour moi», a-t-il ajouté.

In the future months, together, we will need to work harder than ever for Liberia to grow stronger. This is our opportunity to reveal to the world the true potential of our country. — George Weah (@GeorgeWeahOff) 21 janvier 2018

.@statedeptspox: The United States would like to congratulate the people of #Liberia and President-elect @GeorgeWeahOff on the peaceful, well-executed final round of voting on December 26...This election marks a milestone in Liberia’s democracy. pic.twitter.com/nUqySHMzpc — Department of State (@StateDept) 2 janvier 2018

H.E., cher Emmanuel, je suis honoré de rejoindre une nouvelle génération de chefs d'État. Nous avons beaucoup à faire ensemble afin d'accélérer la construction de l'Afrique de demain. https://t.co/piFKIuxjgj — George Weah (@GeorgeWeahOff) 29 décembre 2017

(L'essentiel/AFP)