«Mon estomac vient de remonter dans ma gorge»

Les statistiques sont aussi formelles qu'implacables: dans le monde, les selfies font plus de victimes que les attaques de requin. Une jeune femme a bien failli confirmer cette tendance en prenant un risque ahurissant sur la Pedra da Gavea, un site touristique hautement «instagrammable». Pour fêter son arrivée au sommet après deux heures et demie d'ascension, cette touriste a voulu prendre la pose sur cet emblématique rocher.

Comme beaucoup l'ont fait avant elle, la randonneuse s'est assise sur la grosse pierre et a souri à la caméra. Mais elle ne s'est pas contentée de s'asseoir au sommet sans harnais ni aucune sécurité. Non, elle a poussé le bouchon encore un peu plus loin en se laissant glisser vers le bas avant de lever les bras, à l'aise. Soulignons tout de même que la Pedra da Gavea, qui surplombe Rio de Janeiro et l'océan Atlantique, culmine à 842 mètres d'altitude.

La touriste est sortie indemne de son flirt avec la mort. Les internautes, eux, ont cru défaillir devant ces images, vues plus de 5 millions de fois. «J'ai des angoisses rien qu'en regardant ça», a réagi une twitto. Mon estomac est remonté dans ma gorge pendant un moment, a commenté une internaute, qui réagissait au commentaire imagé d'une autre utilisatrice: «En regardant ça, j'ai eu l'impression que les dessous de mes pieds se faisaient poignarder avec des couteaux.»

(L'essentiel/joc)