Ivanka Trump, «une peste obsédée par l'argent»

«Ivanka arrivait toujours à s'en sortir avec les professeurs. C'était une sacrée peste». Lysandra Ohrstrom, une journaliste de 38 ans, est l'ancienne meilleure amie d'Ivanka Trump, la fille du président des États-Unis. Les deux femmes étaient très proches à l'école. Leur amitié a duré plus d'une décennie, mais leurs «différences» les ont «divisées». L'image donnée par la fille Trump a irrité la journaliste, qui a décidé de dévoiler la vraie personnalité d'Ivanka Trump dans VanityFair.

«Ivanka était charmante et précoce à l'adolescence, ce qui séduisait les adultes. D'apparence, elle était calme et tranchait avec la grossièreté de son père mais était, en privé, tout aussi obsédée par l'argent et avait du mal à le cacher». Elles ont toutes les deux fréquenté la même école privée de l'Upper East Side à New York, nouant malgré tout une forte amitié. La journaliste se rappelle d'ailleurs très bien des remarques que pouvait faire la fille de Donald. «Depuis quand un enseignant peut-il s’acheter une BMW?». «Pourquoi un policier vit-il dans une grande maison comme celle-là? C’est impossible», jugeait la fille de Trump.

«Ly, je suis trop occupée pour cette m****»

Pour la reporter, Ivanka ressemble bien à son père. Déjà à l'époque, à l'adolescence, elle arborait un comportement très «trumpien», blâmer les autres pour s'en sortir. Une fois, la jeune femme avait accusé une de ses camarades pour ses flatulences. «Un peu après, elle a poussé plusieurs filles et moi à montrer nos seins à travers la fenêtre de notre salle de classe. Ivanka a été la meneuse, mais elle a plaidé son innocence devant notre directrice et s'en est donc tirée impunément. Pendant que nous, nous avons été suspendues», se souvient-elle.

Le 25 octobre 2010, Ivanka Trump a dit «oui» à Jared Kushner. Même si elle s'était un peu éloignée de la future mariée, Lysandra Ohrstrom a été l'une de ses demoiselles d'honneur. C'est le lendemain des noces que le coup de grâce a été porté. «Je lui envoyé un sms lui disant: "J'ai commencé un nouveau boulot, et tu ne m'as pas demandé comment ça c'était passé", je ne me rappelle plus de la réponse exacte mais c'était du genre: "Ly, je suis trop occupée pour cette m****"».

Depuis lors, les deux ex-amies ne se donnent plus de nouvelles même si elles se témoignent encore quelques marques de sympathies. «Elle m'envoie toujours des cadeaux d'anniversaire, m'invite à ses fêtes d'Halloween, elle n'a jamais été impolie mais nous n'appartenons plus au même monde». Pas sûr que ce témoignage les aide à renouer contact.

