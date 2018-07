Exécuté malgré un appel à la clémence

Christopher Young a été déclaré mort le 17 juillet 2018, à 18h38, heure locale, a indiqué, dans un communiqué, le département de la Justice pénale du Texas. Mitesh Patel, le fils de la victime, avait mené une campagne ces dernières semaines pour demander au gouverneur du Texas d'épargner le prisonnier, père de trois enfants. «Il a tué mon père, on va le tuer: l'addition de deux maux ne fera pas un bien», avait déclaré aux médias Mitesh Patel.

Selon la chaîne CNN, Mitesh Patel avait rendu visite lundi à Christopher Young, décrivant une rencontre émouvante pour les deux hommes. Les derniers mots du condamné furent d'ailleurs adressés à la famille de la victime. «Je veux que la famille Patel sache que je les aime comme ils m'aiment. Assurez-vous que les enfants dans le monde sachent que je suis exécuté et que les enfants que j'ai encadrés continuent ce combat. Je suis prêt, gardien».

UPDATE: Texas has executed Chris Young, an inmate on death row, against the wishes of the victim’s family. He is the 8th person executed by Texas this year.



Last week, we spoke to Mitesh Patel, the son of the victim, who was pleading with the state of Texas to spare Young's life pic.twitter.com/EFmZznOLJq