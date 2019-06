Un ministre américain s'en va au bout de six mois

Donald Trump a été contraint mardi de se séparer de son ministre de la Défense Patrick Shanahan, qui a renoncé à ce poste pour raisons familiales. M. Shanahan a décidé de «consacrer plus de temps à sa famille», a tweeté le président américain, qui a choisi le secrétaire de l'armée, Mark Esper, comme nouveau ministre de la Défense par intérim. L'exécutif américain ne compte plus de ministre de la Défense à plein titre depuis la démission fracassante de Jim Mattis en décembre 2018, sur fond de profonds désaccords avec M. Trump.

M. Shanahan a confirmé avoir renoncé à ce poste pour éviter à ses enfants de «revivre un chapitre traumatisant» et de «rouvrir des blessures» ayant nécessité «des années à panser». La police fédérale américaine mène des enquêtes de personnalité sur tous les candidats aux fonctions élevées du gouvernement et, dans le cas de Patrick Shanahan, ce processus a achoppé sur des accusations mutuelles de violences conjugales entre lui et son ex-épouse au début des années 2010.

L'opposition dénonce le «fiasco Shanahan»

Le maître de la Maison Blanche a vanté «la grande expérience» de Mark Esper et minimisé les conséquences de cette nouvelle succession à la tête du Pentagone. Le nouveau ministre de la Défense par intérim prendra ses fonctions le 24 juin. Ce départ tombe pourtant mal pour le président américain, au moment où les États-Unis ont encore renforcé leur dispositif militaire au Moyen-Orient pour répondre à ce qu'ils qualifient de «comportement hostile des forces iraniennes».

Le leader des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a regretté mardi ce qu'il a appelé le «fiasco Shanahan» et le «chaos au gouvernement». «Nous sommes dans une phase très sensible avec tout ce qui se passe en Iran, toutes ces provocations. Et il est déplorable de ne pas avoir de ministre de la Défense», a-t-il jugé. Avant sa démission, M. Shanahan a autorisé lundi l'envoi de 1 000 militaires supplémentaires «à des fins défensives pour répondre à des menaces aériennes, navales et terrestres au Moyen-Orient».

(L'essentiel/afp)